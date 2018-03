La société immobilière Cofinimmo démarre une collaboration avec la conciergerie EasyDay

La collaboration sera testée dans deux projets pilotes dans le Brabant flamand: au Park Lane situé dans le business parc à Diegem et à "The Gradient" à Tervuren. Elle sera ensuite analysée et étendue à d'autres bâtiments.

Les services principaux fournis sont répartis dans quatre catégories: bien-être (yoga, pilates, massages...), "laundry" (repassage avec des titres-services, nettoyage à sec, cordonnerie...), lavage de voiture écologique et à la main et livraison de paniers biologiques.

Pour en bénéficier, le propriétaire du bâtiment paie un abonnement à EasyDay de un à deux euros du mètre carré. Ce prix recouvre "la mise à disposition de la plateforme informatique et des services ainsi que les frais de logistiques, administratifs et de communication liés".

L'utilisateur paie lui le service qu'il a commandé.