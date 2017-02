La proportion de propriétaires va chuter en Belgique: logique, étrange, inquiétant ?

C'est le courtier immobilier Trevi qui l'observait en automne dernier : le pourcentage de propriétaires-occupants est revenu à 42 % environ à Bruxelles, contre 60 % il y a 15 ans. " Cette baisse préfigure selon nous une tendance de fond plus marquée sur l'ensemble de la Belgique, écrit Eric Verlinden, administrateur délégué de l'entreprise. Nous pensons que le taux moyen de propriétaires belges passera de 72 à 65 % d'ici 2020. " Rien de plus logique : depuis une bonne dizaine d'années, les prix de vente grimpent beaucoup plus que les revenus. S'y ajoutent les conditions financières plus restrictives imposées par les banques. Ce n'est pas tout : " L'achat immobilier reste le dessein numéro un de la plupart des ménages, mais il n'est plus mis sur un piédestal comme naguère, observe Eric Verlinden. La jeune génération est moins attachée à l'achat de ses briques ".

...