La maison vénitienne de Nietzsche en vente pour 2,5 millions (en images)

Le sublime palais, de style néoclassique, fût commandé par le négociant en amandes vénitien Stefano Protasio, en 1600. Au début du 20ème siècle, le palais a été transformé en appartements, assure le réseau d'agences immobilières de luxe Engel & Völkers, en charge de la transaction.

L'appartement, d'une superficie de 300 m² est proposé à la vente pour 2,5 millions d'euros. Il offre de nombreuses prestations haut de gamme, comme une terrasse de 15m² avec vue sur la lagune vénitienne et le campanile de Saint-Marc. A l'intérieur, on y trouve quatre chambres, trois salles de bain... et même, une chapelle privée.