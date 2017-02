La construction entame sa mutation 4.0

Déterminer l'état d'une toiture à l'aide d'un drone. Faire appel à un robot pour couper une porte. Ou encore visualiser un projet en temps réel à l'aide d'une maquette numérique. Bienvenue dans la révolution 4.0 du secteur de la construction/rénovation. Une mutation au long cours pour un secteur ancré dans la tradition des procédés et habituellement réfractaire aux changements et aux évolutions. Sauf que, cette fois, il n'a plus vraiment le choix. " Il est clair que pour de nombreuses entreprises, ce sera s'adapter ou mourir, lance Francis Carnoy, directeur de la Confédération Construction Wallonie. Le numérique est aujourd'hui une question de survie dans la gestion d'une entreprise. Pour rester compétitives et remporter des marchés, elles doivent se moderniser, voire même se différencier. " Les tonnes de paperasse utilisées par les entrepreneurs qui fonctionnent à l'ancienne passeront bientôt à la poubelle. Travailler seul dans son coin également. L'heure est à la dématérialisation des procédures et des échanges, à la collaboration dans l'exécution des travaux, à la rationalisation des modes de travail.

