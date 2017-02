L'IT Tower de l'avenue Louise tombe dans l'escarcelle d'AG Insurance

L'IT Tower, d'une hauteur de 102 mètres, accueille plus de 21.400 m² de bureaux, 331 places de parkings en sous-sol, le Café Callens en son rez de chaussée mais également, sur son toit, le restaurant "Villa in the Sky".

Construite en 1968, elle accueille majoritairement des sociétés actives dans les secteurs de la consultance, bancaire et juridique.

"Nous sommes très heureux du dénouement positif de la négociation entamée il y a un an avec les vendeurs et sommes convaincus qu'avec AG Real Estate, la Tour IT pourra célébrer bientôt ses 50 années d'existence avec la perspective de rester pour de nombreuses décennies encore un actif phare de Bruxelles", a commenté Amand Benoît D'Hondt, Head of Funds, Alternative & Healthcare Investments & Fund Management chez AG Real Estate.