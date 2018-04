"L'immobilier à Bruxelles, ce n'est plus uniquement des briques"

Ils font partie de cette poignée de golden boys de l'immobilier bruxellois. Gabriel Uzgen, administrateur délégué de Besix Red, et Nicolas Orts, qui occupe la même fonction chez Eaglestone, se sont retrouvés sur les hauteurs de Woluwe-Saint-Lambert, au siège de Besix Red, pour évoquer les affres d'un marché de plus en plus complexe.

...