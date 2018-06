L'entreprise Six va rénover les toits et revêtements de façade du Cinquantenaire

L'entreprise de rénovation et de travaux de toiture Six débutera à l'automne 2018 le chantier qui vise à remplacer les toits métalliques et les revêtements de façade des bâtiments du Cinquantenaire. Le projet s'étalera sur cinq ans et coûtera 17 millions d'euros.