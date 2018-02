Immo: les prix flambent en Brabant wallon

Alors que le prix moyen des maisons au niveau national a augmenté de 2,5% en 2017 avec un prix moyen de 240.451 euros, la plus grosse progression est enregistrée en Brabant wallon avec 7%, pour un prix moyen de 315.744 euros.

En ce qui concerne les maisons, le prix moyen de 2017 est plus élevé de 17.900 euros par rapport au prix moyen de 2016 en Brabant wallon. Les prix médians les moins élevés sont observés à l'extrême est ou à ou l'extrême ouest de la province, dans des communes comme Hélécine, Orp-Jauche, Perwez, Rebecq et Tubize. Les plus élevés, eux, sont enregistrés à Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Lasne, La Hulpe ou encore Waterloo. Ainsi, 75% des maisons vendues à Lasne en 2017 l'ont été à un prix supérieur à 350.000 euros.

Quant aux appartements, leur prix a bondi de 7% en Brabant wallon en 2017, contre 2,5% au niveau national, et 3,4% en Wallonie. Le prix moyen d'un appartement dans la province s'est établi en 2017 à 240.624 euros, et la progression de 7% enregistrée par rapport au prix moyen de 2016 est également la plus forte progression provinciale enregistrée dans tout le pays.

"Cette augmentation des prix peut s'expliquer notamment par le besoin de ce type de biens en Brabant wallon, qui est recherché par les ainés, par le besoin d'achats de biens de rapport et par le fait que les appartements sont plus accessibles pour les acheteurs que les maisons ou villas", explique la Fédération des notaires.