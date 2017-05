Immo: les prix des habitations ont augmenté en 2016

Ixelles est la commune la plus chère de Belgique sur le plan de l'immobilier. Colfontaine est la moins chère.

Le prix moyen d'une maison d'habitation ordinaire s'est ainsi établi à 212.488 euros (+4%), celui d'une villa à 349.901 euros (+2,2%) et celui d'un appartement à 221.411 euros (+0,4%).

"Depuis 2010, les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter, bien que cette augmentation se soit affaiblie ces dernières années. En 2015, la hausse des prix des maisons d'habitation, des villas et des appartements était à nouveau plus significative", observe le SPF Economie.

En moyenne, Bruxelles est la région la plus chère, avec des prix moyens, en 2016, de 412.578 euros (+2,1%) pour une maison d'habitation ordinaire, 1.008.176 euros pour une villa (+10,4%) et 235.119 euros pour un appartement (+2,2%). Dans la région de Bruxelles-Capitale, Molenbeek-Saint-Jean était la commune la moins chère, avec une moyenne de 253.849 euros pour une maison d'habitation ordinaire, quand Ixelles s'avérait la commune la plus chère, avec une moyenne de 617.138 euros.

En Wallonie, une maison d'habitation ordinaire coûtait en moyenne 157.276 euros en 2016 (+1,4%), une villa 272.099 euros (+0,7%) et un appartement 173.354 euros (+1,9%). Toutes les catégories ont connu une hausse des prix en 2016, bien que cette augmentation soit légèrement inférieure à celle de 2015, note l'administration.

La province la moins chère, au sud du pays, est le Hainaut, avec une moyenne de 131.588 euros pour une habitation, alors que le Brabant wallon est la province la plus onéreuse avec une moyenne de 262.278 euros. Colfontaine (Hainaut) était la commune la moins chère, avec une moyenne de 90.131 euros par maison d'habitation et Lasne la commune la plus chère (en moyenne 371.712 euros).

En Flandre, une maison d'habitation ordinaire coûtait en moyenne 228.589 euros (+2,9%) en 2016. Une villa coûtait en moyenne 374.741 euros (-0,1%) et un appartement 227.923 euros (-1,3%). Avec une moyenne de 192.670 euros pour une maison d'habitation ordinaire, le Limbourg apparaît comme la province la plus abordable sur le plan financier, à l'inverse du Brabant flamand qui compte les maisons d'habitation les plus chères (261.728 euros).

Au niveau communal, Vleteren était la commune la moins chère (127.417 euros pour une maison ordinaire), Crainhem s'avérant la plus chère (405.868 euros en moyenne).