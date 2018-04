Immo: le prix des appartements en forte hausse dans le Brabant wallon

En Belgique, le prix d'une maison d'habitation ordinaire était de 218.704 euros en moyenne en 2017. Une villa coûtait 359.945 euros, et un appartement 226.820 euros. Les disparités régionales sont importantes: la Région wallonne est la moins chère, avec un prix moyen de 162.333 euros pour une maison d'habitation. Vient ensuite la Région flamande, avec une moyenne de 234.397 euros. La Région de Bruxelles-Capitale est sensiblement plus chère: une maison d'habitation ordinaire y coûtait en moyenne 418.072 euros.

A l'échelle provinciale, le Brabant flamand et le Brabant wallon sont les plus chers, et le Hainaut le moins cher: une maison coûtait en moyenne 269.633 euros en Brabant flamand, et 267.389 euros en Brabant wallon. C'est deux fois plus que le prix moyen d'une maison dans le Hainaut (134.691 euros).

La commune la plus chère du Royaume est Ixelles, avec un prix moyen de 690.387 euros. Les maisons les moins chères se trouvent à Viroinval, avec une moyenne de 94.583 euros. En Région flamande, Crainhem affiche les prix les plus élevés (416.154 euros), tandis que Messines enregistre les prix les plus bas (105.559 euros). En Région wallonne, les maisons les plus chères se trouvent à Lasne (455.061 euros) et les moins chères à Viroinval (94.583 euros) en province de Namur. A Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean (280.457 euros) est la commune la moins chère.

En Wallonie, les prix d'une maison ont augmenté de 3% et des appartements de 3,1%. Les progressions étaient plus marquées pour les appartements dans la capitale (+4,5% à 245.766 euros), mais moins pour les maisons (+1,2%, à 418.072 euros).