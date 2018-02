Immo: la province du Hainaut reste la moins chère

Les prix des maisons en Hainaut sont en moyenne les plus bas de toutes les provinces wallonnes, confirment les dernières données de la fédération des notaires du Hainaut. Le prix moyen s'élève à 144.941 euros, soit 21% de moins que la moyenne wallonne et 40% de moins que la moyenne nationale.

Les prix moyens sont néanmoins "très dispersés" selon les arrondissements: celui de Tournai présente le prix moyen le plus élevé avec 177.420 euros alors que celui de Mons est le plus bas avec 128.320 euros.

"Dans la zone du Hainaut oriental, où nous considérons les arrondissements de Mons, Soignies, Charleroi et Thuin, Soignies présente le prix moyen le plus élevé pour une maison d'habitation (162.418 euros). Soignies est en moyenne 12% plus chère que la moyenne de la province du Hainaut (144.941 euros), Mons est 11% moins chère", ont calculé les notaires du Hainaut.

Par rapport à 2016, le prix moyen d'une maison à Mons a connu une augmentation de 2,2%, soit la plus forte augmentation de la zone du Hainaut oriental.

Les prix moyens d'une maison dans l'arrondissement de Charleroi varient entre 107.000 euros (Farciennes) et 230.000 euros (Seneffe). Gerpinnes, Les Bons Villers et Seneffe connaissent un prix moyen supérieur à 200.000 euros. Les prix les plus bas sont ceux de Farciennes, Châtelet et Charleroi, avec des prix inférieurs à 120.000 euros.

L'arrondissement de Mons est celui de la province du Hainaut où le prix moyen pour une maison est le plus bas. Quiévrain (-12,6%), Quaregnon, Boussu et Colfontaine sont les communes les moins chères de cet arrondissement (de 101.000 euros à 108.000 euros).

Pour les appartements aussi, le Hainaut est la province la moins chère de toutes les provinces wallonnes: le prix moyen d'un appartement s'élève à 133.736 euros (22% de moins que la moyenne wallonne et 38% de moins que la moyenne nationale).