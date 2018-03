Immo: la hausse des prix décryptée par Degroof Petercam

La société vieillit et les listes d'attente pour les maisons de repos s'allongent. Les instances publiques stimulent les personnes âgées à vivre de manière autonome le plus longtemps possible. En outre, les coûts d'une maison de repos sont souvent très élevés. Réfléchir aux alternatives, accueillir un parent chez soi par exemple, est une bonne idée. Transformer son garage en studio peut être une solution pour préserver sa vie privée.