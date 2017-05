"Il faut cibler le potentiel là où il n'est pas visible"

Sophie Tilman est urbaniste et administratrice déléguée du bureau d'études en développement territorial liégeois Pluris. Son terrain de prédilection ? La transformation des territoires et des friches industrielles, dont elle a très tôt ciblé le potentiel de reconversion, en travaillant notamment sur le master plan de la vallée sérésienne suite à la fermeture d'Arcelor-Mittal, en 2004. Elle est également aux commandes des schémas de développement territorial de l'arrondissement de Huy-Waremme et de Liège Métropole.

...