Explorez la maison d'enfance de Trump dans ses moindres recoins (VIDEO 360°)

La maison d'enfance de Donald Trump, située dans le district du Queens à New York, a été récemment mise aux enchères. La résidence, située dans le quartier plutôt cossu de Jamaica Estates, dans la partie est du Queens, a été habitée par le président élu durant les quatre premières années de sa vie. L'adresse figure sur son certificat de naissance. Il a ensuite déménagé dans une autre maison, plus grande, que son père, Fred Trump, avait fait bâtir non loin de là. L'extérieur de la maison d'un étage est un mélange d'imitation du style britannique Tudor, à colombages, et de briques rouges. Construite en 1940, elle comprend cinq chambres, quatre salles de bain et un cabinet de toilette. Le New York Times propose de visiter le bien dans ses moindres recoins grâce à cette vidéo tournée à 360 degrés.