En Belgique, immobilier rime avec stabilité: quelles tendances pour les prochains mois ?

Les architectes ukrainiens Sergey Makhno et Alexander Kovpak ont présenté leur dernier projet. Baptisée "maison aux roses", leur habitation épurée a été conçue pour les montagnes ukrainiennes.

La maison épurée en ossature acier, conçue par Silvia Mertens et Pieter Peerlings du bureau d'architecture sculp[IT], est belle et surprenante, tout en restant très simple. De plus, cette boîte blanche compacte n'a pas coûté trop cher, notamment grâce à la répétitivité adoptée dans le concept.