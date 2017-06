Crédits logement: 'Le surprenant virage de la Banque Nationale'

Forte de son succès, la Journée de la Rénovation aura lieu le 11 juin 2017, pour la troisième année consécutive. Son concept permet au grand public de visiter gratuitement des projets de rénovation aboutis, à Bruxelles et en Wallonie. Dans un contexte où la rénovation séduit toujours plus de monde, c'est l'occasion idéale de rencontrer des architectes et des entrepreneurs, de découvrir des projets et de faire le plein d'inspiration et ce, sans débourser le moindre centime !