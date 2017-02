Construction: la concurrence entre promoteurs va s'accentuer dans le BW

Le Brabant wallon est en pleine mutation. Toutes les promotions immobilières qui s'y développent ne concernent pratiquement plus que des ensembles d'appartements. Des projets d'envergure essentiellement, les plus importants grimpant jusqu'à 300 ou 400 logements. Une manière de répondre à une demande nouvelle dans un environnement où la villa quatre façades a été érigée en norme sociale depuis près de 50 ans. Résultat, les promoteurs se frottent les mains, tout heureux de voir leurs appartements se vendre plus facilement que jamais. Et ce n'est pas près de s'arrêter quand on voit les perspectives démographiques attendues dans les prochaines années en Brabant wallon : près de 45.000 habitants supplémentaires devraient venir s'y installer d'ici 2030.

