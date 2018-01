Comment le marché immobilier bruxellois va profiter de l'abondance des capitaux étrangers

"Nous nous attendons à un premier trimestre record, vu l'abondance de capitaux étrangers sur le marché de l'investissement, lance Adrian Glatt, directeur du capital markets Belux chez JLL. Il devrait y avoir pour plus de 2 milliards de deals en Belgique rien que dans les trois premiers mois. La vente du shopping de Woluwe s'est bouclée vendredi dernier pour 425 millions d'euros. Suivront Rive Gauche, Docks Bruxsel ou encore les immeubles de bureaux Passport et Egmont I et II. C'est exceptionnel. " Et ce alors que, pour toute l'année 2017, le montant des transactions s'est élevé à 3,5 milliards d'euros, tous secteurs confondus. Nul donc besoin d'autres chiffres pour démontrer la tendance actuelle du marché de l'immobilier professionnel. Les gros investisseurs se bousculent, leurs poches sont pleines et ils doivent dépenser cet argent dans les 18 prochains mois, histoire de profiter de conditions économiques particulièrement avantageuses. Tels des taux d'intérêt relativement bas, une inflation stable et une croissance économique à la hausse. Bref, tant les promoteurs que les propriétaires, avocats ou autres courtiers se frottent actuellement les mains. Un petit monde qui dissimule d'ailleurs mal son enthousiasme à l'idée de voir d'importants investisseurs étrangers mettre la main sur des actifs belges, tels que des centres commerciaux, immeubles de bureaux, hôtels ou autres. " Il y a clairement des deals intéressants à effectuer, même s'ils prennent plus de temps à se concrétiser ", ...