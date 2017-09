Comment Ixelles a réussi son opération séduction

Le bouchon vient de sauter. Les coupes de Prosecco passent d'une main à l'autre. Il fait beau, il fait chaud en cette soirée estivale. Le marché du Châtelain rassemble ce mercredi-là, comme c'est souvent le cas, des centaines de personnes sur l'une des places les plus huppées de la capitale. Le style est plutôt BCBG. Ça cause, ça crie, ça rigole. Le seul métissage tient au fait d'y croiser une foule de résidents français. " Emmanuel Macron a fait marche arrière avec l'ISF (impôt sur la fortune, Ndlr), on va donc rester chez vous encore un peu ", sourit Marc, la quarantaine, un exilé parisien patron d'entreprise. Il déchantera toutefois quelques semaines plus tard en découvrant qu'Emmanuel Macron réformera l'ISF en 2018... Pour le reste, tout le monde se ressemble un peu dans cette foule. Pantalon coloré, chemise grande ouverte et mèche bien rangée pour les hommes, lunettes solaires dernier cri, brushing bien lissé et robe de marque pour les femmes.

...