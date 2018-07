Cofinimmo poursuit ses emplettes aux Pays-Bas

Cofinimmo financera la rénovation lourde du centre de revalidation, et la démolition et le redéveloppement de la maison de repos et de soins. Le prix d'achat du site actuel et le budget des travaux représentent ensemble un montant total de 23 millions d'euros. La fin des travaux est prévue pour 2020.

Les établissements seront exploités par Fundis, avec lequel Cofinimmo a signé un bail qui a pris cours à la date d'acquisition. Après livraison des travaux, ce bail sera revu pour une durée de 25 ans. Le loyer sera indexé annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation néerlandais.

Le rendement locatif brut de l'opération après travaux s'élèvera à environ 6%. "Cette acquisition démontre une fois encore notre volonté de poursuivre la diversification de notre portefeuille immobilier de santé dans les différents pays où nous sommes actifs. Nous analysons actuellement d'autres opportunités d'investissements dans ce pays", a commenté Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo, cité dans un communiqué.