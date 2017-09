City 2 entame sa mue

AG Real Estate, propriétaire du bâtiment, entend transformer le shopping en un lieu de vie, d'échanges, de rencontres, de détente et de plaisirs. Le mall restera ouvert, accessible et en pleine exploitation durant les 18 prochains mois. Le chantier se déroulera en effet principalement en dehors des heures d'ouverture, c'est-à-dire la nuit, pour limiter au maximum les nuisances.

Inauguré en 1978 et rénové une première fois en 1999, le City2 est, avec ses 39.500 m2 de superficie et sa centaine de magasins, le plus grand shopping center au coeur de Bruxelles. Près de 13 millions de clients y passent chaque année. AG Real Estate entend le transformer en profondeur et "en garantir un positionnement en adéquation avec ce que doit être aujourd'hui un centre commercial urbain". La nouvelle mouture du centre commercial sera allégée visuellement et plus lumineuse, assure la société propriétaire des lieux. Les sols, colonnes et plafonds y seront rénovés, l'espace de restauration (food court) sera agrandi, un nouvel Atrium sera créé en plus des deux déjà existants et l'accès depuis la station de métro Rogier sera complètement transformé pour être plus fluide et davantage convivial. La connexion avec le parking sera, elle, améliorée. La réduction de l'empreinte énergétique sera également au coeur du chantier.

AG Real Estate assure tout mettre en oeuvre pour que les travaux n'aient pas d'impact sur l'expérience shopping des visiteurs, notamment en termes de propreté et de nuisances sonores, et sur le travail des commerçants.

Cette transformation, par le repositionnement qu'elle engendrera, sera aussi l'occasion d'attirer de nouvelles enseignes non présentes à ce jour à Bruxelles, voire en Belgique -des discussions sont d'ailleurs déjà en cours avec des marques "innovantes"-, et d'amener un nouveau public à fréquenter le shopping center, espère encore le propriétaire des lieux.

Entre 30 et 40 millions d'euros seront investis dans cette rénovation.