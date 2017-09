Chaudfontaine, la perle rare liégeoise

A la question de savoir quelle est la commune la plus prisée en province de Liège, la réponse des observateurs du marché immobilier liégeois fuse, unanime : Chaudfontaine. C'est que, depuis la fusion des communes, celle-ci compte sur son territoire deux entités extrêmement huppées et... cotées : Embourg, au nord-ouest, faisant face au campus du Sart-Tilman de l'Université de Liège et au CHU (Centre hospitalier universitaire) éponyme, et Beaufays, au sud. " Ce sont un peu les Uccle et Lasne liégeois ", acquiesce Renaud Grégoire, membre de la cellule communication de la Maison des notaires de Liège. Soit deux entités dont l'attrait est " historique ", décrit-il, lié à un haut niveau de qualité de vie et à " un effet d'entraînement auprès de personnes évoluant dans le même environnement socio-économique ".

