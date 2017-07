Cette cabane dans les arbres est le logement le plus plébiscité sur Airbnb (en images)

Passer la nuit perché au milieu des arbres dans une cabane en bois est un des fantasmes les plus populaires sur le site Airbnb, loin du rêve de la villa de luxe avec piscine privée ou de lîle déserte. Cette cabane nichée dans la forêt se compose de trois chambres séparées connectées par des ponts de singe tendus entre des arbres centenaires (voir l'annonce ici). Le bien enregistre un record de clics, avec chaque mois 300 000 visites. Près de 150 000 personnes l'ont déjà sauvegardé dans leur "whish list", soit la liste des logements les plus plébiscités par les voyageurs sur la plateforme communautaire de location de vacances de particulier à particulier.

Il faut dire que l'endroit reculé de la civilisation avec une chambre à coucher dont le lit peut s'avancer dans la végétation pour une nuit à la belle étoile a de quoi faire rêver. Selon Peter Bahouth, son propriétaire et architecte, aussi ancien directeur de Greenpeace USA, en été le bois accueille une multitude de lucioles, rendant le décor encore plus féerique.

Le salon est aménagé avec des meubles anciens pour une atmosphère très cosy. Le logement n'a pas de salle de bain mais il est possible d'utiliser les sanitaires des propriétaires situés à quelques mètres. Pas de chauffage ni d'air conditionné non plus. Ce qui n'arrête pas les voyageurs de dépenser 375 dollars (environ 330 euros) par nuitée, soit l'équivalent d'une nuit dans un hôtel 4 étoiles avec toutes les commodités modernes.

"Une expérience mystique"

Peter Bahouth explique en ces termes le succès de son logement au Today Show. "Je pense que c'est une réaction simple à notre monde complexe pour de nombreuses personnes".

Les personnes qui y ont logé relatent une expérience unique au coeur de la nature. " La cabane dans les bois est même mieux en vrai ", peut-on lire dans les derniers commentaires postés en ligne. Certains évoquent même " une expérience mystique ". Le succès de la cabane repose aussi sur son apparition dans la série Hunger Games et le film Dumb and Dumber, selon le Today Show.

Intéressé par cette expérience ressourçante? Il faudra vous armer de patience car les réservations sont déjà prises jusqu'en juin 2018 et aucun week-end n'est plus disponible d'ici là... En attendant, voici un petit tour du propriétaire en images et en vidéo.