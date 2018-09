Bruxelles aura bien son salon de l'immobilier en 2019

Il y aura donc bien un salon de l'immobilier à Bruxelles en 2019. Organisé depuis 2009 à Tour & Taxis, Realty a annoncé au printemps dernier son déménagement à Knokke pour sa prochaine édition qui se déroulera les 19 et 20 septembre 2019. Une manière de redynamiser un événement quelque peu à bout de souffle. La place ne sera pas restée vacante bien longtemps. Un nouveau salon, toujours à destination des professionnels et baptisé We are Real Estate, sera organisé à Bruxelles les 22 et 23 mai 2019 dans le Palais 7 de Brussels Expo. Et qui retrouve-t-on à la barre de ce nouveau venu ? Gregory Olszewski, actuel directeur du salon de la construction Matexpo, fondateur de... Realty, qui aura piloté ce salon pendant les six premières éditions. "Il est évident que le départ de Realty pour la Côte belge nous a ouve...