Biens neufs: nouveau record à la côte

Le terrain était difficile mais, pour l'architecte Stéphane Dortu, le projet coulait de source : il fallait encastrer la maison dans le talus pour la rendre invisible depuis la rue. Si l'une de ses façades est dès lors totalement fermée, l'autre est généreusement ouverte, pour permettre à la vue et à la lumière de pénétrer au coeur de l'habitation.

En plein coeur d'un petit village du Tournaisis, une ferme centenaire s'est vu offrir une nouvelle vie à la croisée entre l'ancien et le nouveau. La rénovation lourde réalisée par l'architecte David Autem conjugue avec respect et originalité l'architecture actuelle et le charme d'antan. Un jeu d'équilibre très inspirant.