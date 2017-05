Biens neufs: les prix grimpent toujours plus haut en Brabant wallon

Le Brabant wallon poursuit sa profonde mutation. On le sait, la villa de plus de 450.000 euros, trop spacieuse, énergivore et disposant d'un grand jardin, n'a plus la cote. Les promoteurs se sont écartés de ce segment pour se concentrer essentiellement ces dernières années sur la promotion d'appartements. Les projets se multiplient d'ailleurs aux quatre coins de la province. Si bien que près de 10.000 unités sont dans le pipeline. Un phasage est toutefois bien évidemment prévu, histoire de ne pas assister à une suroffre sur le marché.

