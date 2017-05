Biens neufs: la périphérie montoise tire le marché en Hainaut

Le marché hainuyer a connu un sérieux ralentissement ces derniers mois. Même ses locomotives habituelles - les villes de Mons et de Tournai - pâtissent de cette situation qui voit le stock d'appartements en cours de commercialisation fondre assez nettement. Il n'y a plus que 798 unités sur le marché pour contenter la province wallonne la plus peuplée de Wallonie. Soit un stock disponible qui renoue avec les proportions planchers connues en 2013.

