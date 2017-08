Biens neufs: Andenne devient une alternative sérieuse

Namur-Ville continue de tirer le marché vers le haut, avec 40 % de l'offre d'appartements et des prix qui continuent de grimper. La solution de repli n'est plus à chercher dans la périphérie nord, mais bien dans la périphérie sud avec de plus en plus de développements intéressants à Andenne.