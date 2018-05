Biddit permet enfin les ventes immobilières en ligne

L'idée était dans l'air depuis quelques années. Elle s'est aujourd'hui concrétisée via la Fédération des notaires et sa plateforme en ligne Biddit. De quoi sérieusement dépoussiérer les ventes publiques de biens immobiliers, puisqu'il est désormais possible d'enchérir en ligne en vue d'acquérir un appartement ou une maison vendue par vente publique. Une quarantaine d'annonces ont pour le moment été publiées. Les premières ventes débuteront en juin. La plateforme devrait rapidement s'étoffer avec de nouveaux biens.

