À Courtrai, il y a une petite maison. Oui, vraiment. Une petite maison. Dont la façade avant ne mesure pas plus de trois mètres de large. Beaucoup ne lui auraient donné aucune chance... Mais c'était sans compter sur Zoë Van de Velde. Cette jeune architecte est venue, a vu et a vaincu. Tout en respectant le budget.

Une petite maison mitoyenne, sombre et cloisonnée. Ses plus grands atouts : sa position dans un quartier privilégié sur les hauteurs de Liège et sa vue panoramique sur la ville. L'architecte Corinne Simon a su exploiter son potentiel en l'ouvrant vers l'extérieur et en permettant à la lumière de pénétrer jusque dans ses moindres recoins.