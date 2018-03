Besix et A-Star Group unissent leurs forces dans le projet d'habitat urbain A-Stay

"Nous apportons notre expertise dans la location de biens immobiliers et Besix son réseau international ainsi que ses connaissances dans le secteur de la construction", déclare Ben Van Loo, qui a introduit Xior (société de logements pour étudiants) en bourse il y a trois ans. Les deux nouveaux partenaires ont annoncé leur union sur le Sea Baltic, un yacht luxueux amarré au Port Canto à Cannes, où se tient le Mipim, le marché international des professionnels de l'immobilier.

Il y a un an, Ben Van Loo avait déjà évoqué l'idée de développer quelque 5.000 logements pour des séjours à court terme allant d'une nuit à un an. Les occupants des studios de plus ou moins 18 mètres carrés pourront partager des espaces et des services de nettoyage et de restauration par exemple, qu'ils payeront en fonction de leurs besoins. Les jeunes, les expatriés, les touristes et les voyageurs d'affaires constituent le groupe cible de ce nouveau concept.

"Nous proposerons ces services via notre app", déclare Ben Van Loo, fondateur d'A-Star Group. "Un système de reconnaissance faciale permettra d'ouvrir les portes et tous les coûts seront calculés grâce à la domotique. Le check-in pourra également s'effectuer d'un simple clic via l'application."

Un premier projet est en construction sur la Pelikaanstraat à Anvers, à côté de la Bourse du diamant. Le concept se déclinera ensuite à Diegem, dans la ville turque de Bursa et la capitale moldave. Il sera également déployé dans les quartiers des gares d'Amsterdam, de Paris et d'autres villes. A-Stay a l'ambition de devenir un leader sur le marché international dans cette niche.

Eric Thoelen, CEO d'A-Star Group : "Ce genre de concept est vite imité s'il remporte du succès. C'est pourquoi nous devons agir rapidement et Besix va nous y aider."

A-Star Group a choisi A-Stay comme nom de baptême pour le projet dans lequel il est co-investisseur à 50/50 avec Besix. Les autres projets immobiliers restent sous la coupole d'A-Star Group. Rik Vandenberghe, CEO de Besix Group depuis un an, annonce qu'une holding "de quelque 2 à 300 millions d'euros" chapeautera les projets. Une société opérationnelle, qui sera gérée par une direction locale, sera affectée à chacun d'entre eux.

"Pour le financement global , nous rechercherons des partenaires financiers institutionnels", déclare Rik Vandenberghe.

"Besix diversifie ainsi ses activités. Nous n'avons pas l'intention de prendre en charge la construction de chaque projet. Si un entrepreneur local peut mieux faire à moindres frais, nous le laisserons réaliser les travaux."

Traduction : virginie·dupont·sprl