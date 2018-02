Année 2017 contrastée pour le marché immobilier en province de Namur

Les arrondissements de Namur et Dinant témoignent tous deux d'une progression à la hausse en ce qui concerne les prix moyens des maisons. Philippeville affiche quant à lui, une diminution de -3,8% par rapport à 2016 et le prix moyen le plus bas des arrondissements.

Le baromètre relève que seul l'arrondissement de Namur affiche à la fois un prix moyen supérieur au prix moyen de la province (+13%) et au prix moyen de la Région wallonne (+15%). Les montants dans les communes situées dans l'axe de la E411 (Bruxelles-Luxembourg) c'est-à-dire comme Gembloux, Eghezée, La Bruyère, Namur, Gesves, Profondeville et Assesse, sont les plus élevés de la province. Eghezée affiche le prix moyen le plus élevé (257.413 euros) et l'augmentation la plus importante (+ 11%) par rapport à 2016.

En revanche, la commune de Fosses-la-ville présente des prix très inférieurs (156.256 euros) à la moyenne de la province (187.817 euros) et une diminution importante (-10,9%) par rapport à 2016. Du côté de l'arrondissement de Dinant, le prix moyen d'une maison est de 165.889 euros, soit 12% de moins que la moyenne provinciale.

Les communes où le prix moyen augmente le plus en 2017 sont Somme-Leuze et Hamois avec environ 25% d'augmentation. En revanche, Dinant est la commune qui diminue le plus avec une variation de -9,1%. L'arrondissement de Philippeville est de loin l'arrondissement le moins cher de la province, avec une fourchette de prix comprise entre entre 102.000 euros (Viroinval) et 166.000 euros (Walcourt).

Quant aux appartements, l'arrondissement de Namur affiche un prix supérieur (+5%) au prix moyen d'un appartement dans la province (170.481 euros). Au contraire, Dinant et Philippeville affichent tous deux un prix moyen inférieur au prix moyen provincial.