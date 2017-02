Airbnb: le fisc va mener des contrôles systématiques

"Il n'y a presque plus d'espace disponible en Flandre. Si nos enfants et nous ne voulons pas nous encombrer de frais de rénovations insupportables, nous devons d'urgence construire dans une optique de changement", ressort-il chez Labland et Transform où on défend la construction adaptable et durable. "Le gouvernement flamand y est favorable depuis des années déjà, mais dans la pratique, nous ne sommes pas parmi les pionniers."