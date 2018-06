À Knokke, les prix élevés de l'immobilier n'effraient personne

Knokke est un micromarché qui fonctionne pour ainsi dire en autarcie. " Alex Dewulf, gérant de l'agence immobilière knokkoise éponyme, met en exergue la spécificité et le dynamisme du marché immobilier knokkois, une caractéristique qui rend difficile l'évaluation d'un niveau de prix général. Selon les calculs des notaires, le prix médian des appartements à Knokke-Heist s'établit à 370.000 euros. Knokke est et reste le marché des appartements de loin le plus coûteux de la côte belge. Celui qui connaît un tant soit peu le marché immobilier knokkois sait qu'il ne trouvera rien au Zoute pour 370.000 euros. " De façon schématique, on pourrait dire que la courbe de prix est ascendante de Heist au Zoute, explique Alex Dewulf. En front de mer, le prix au mètre carré grimpe d'environ 5.000 euros à Heist à 20.000 euros au Zoute sur la Wandeldijk. "

