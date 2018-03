6 Belges sur 10 recherchent un bien immobilier alors qu'ils sont propriétaires depuis peu

Selon une enquête réalisée auprès d'un panel de près de 10 000 utilisateurs du site de recherche de biens immobiliers Immoweb, il ressort que le Belge ne perd pas sa réputation d'avoir une brique dans le ventre. Plus d'un Belge sur 2 a acheté un bien immobilier dans le courant de ces 5 dernières années. Et six Belge sur dix étant déjà propriétaires depuis 5 ans sont encore à la recherche d'un bien neuf ou existant.

Les biens existants récoltent plus de faveur (83%) contre les biens neufs (18%). 66% des personnes interrogées désirent acquérir un bien existant pour y habiter, 27% pour y investir. Concernant les biens neufs, ils sont 59% à vouloir y résider, contre 36% à le voir tel un investissement financier dont ils espèrent pouvoir obtenir un taux de rendement de l'ordre de 3,8 à 5%.

43% des personnes sondées par Immoweb et qui n'ont pas acquis de bien au cours des 5 dernières années souhaitent acheter un bien dans les 2 ans à venir. 47% visent un bien existant (77% pour y habiter, 16% pour y investir) contre 53% qui envisagent l'acquisition d'un bien neuf.

Six Belges sur 10 sont convaincus que le meilleur rendement se fait dans l'immobilier. Valentin Cogels, CEO d'Immoweb: "le Belge voit en l'immobilier l'investissement le plus sûr ! De plus avec les taux d'intérêts qui sont bas et l'instabilité de la Bourse, l'immobilier est plus que jamais une valeur refuge."

Le Belge n'aime en effet pas prendre des risques, et quand il investit, il table sur un investissement sûr, et rentable au long terme. L'immobilier est donc un choix logique. Les principales raisons pour lesquelles les investisseurs s'intéressent à l'immobilier sont la garantie d'un revenu locatif et la volonté d'assurer ses "vieux jours". "De plus en plus de quinquagénaires encore actifs achètent un bien et le modulent à leur convenance. En attendant leur pension, ils le louent, ce qui représente une rentrée financière supplémentaire" conclut Valentin Cogels.

Par rapport aux autres pays voisins, le pourcentage de propriétaires belges s'élève à 70% contre 46% en Allemagne et 58% en France.