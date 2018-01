Vie privée : moins de données, moins de nécessité de protection

Prononcez les lettres RGPD (ou GDPR pour General Data Protection Regulation) en présence d'un directeur d'entreprise, et vous le verrez changer de couleur... Mais à partir du 25 mai, toute organisation, de l'association de fait à la multinationale, devra se conformer au règlement général européen sur la protection des données. Et cela va beaucoup plus loin que ce que beaucoup de personnes pensent.