Un projet de navettes et taxis sans conducteur dans la Silicon Valley

Les sociétés allemandes Bosch et Daimler envisagent de tester des voitures navettes et des taxis sans conducteur dans la Silicon Valley aux Etats-Unis. Le projet pilote doit démarrer au second semestre 2019. Il vise à démontrer qu'une flotte de voitures autoroulantes peut être intégrée à la circulation d'une ville, ont fait savoir les deux entreprises mercredi.