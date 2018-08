Séisme dans la "Porn Valley": l'industrie du porno vit sa révolution technologique

Bizarrement, la nouvelle est passée inaperçue dans la chaleur de l'été. Il y a un mois et demi à peine, le magazine américain Penthouse a été racheté par un groupe tchèque pour un peu plus de 11 millions de dollars. Icône de l'industrie du charme aux Etats-Unis, cette revue adulée par les mâles du 20e siècle était en fâcheuse posture depuis quelques années et avait même cessé son édition papier en 2016, ne proposant plus à ses abonnés qu'un contenu digital disponible sur son site internet.

