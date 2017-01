Record de demandes d'information judiciaire auprès des géants du Net

Au cours des six premiers mois de l'an dernier, Apple, Microsoft, Facebook, Google et Twitter ont reçu ensemble 1.223 demandes d'informations de la part de la justice belge. Il n'y en avait jamais eu autant. La plupart des questions ont été adressées au géant des réseaux sociaux, Facebook, avec 397 requêtes entre janvier et juillet 2016. Microsoft arrive en deuxième place avec 351 demandes, suivi par Google et YouTube (248), Apple (160) et Twitter (67).

La justice est susceptible de s'intéresser à ce type d'informations dans le cadre de toutes sortes d'enquêtes, allant du terrorisme aux affaires de viol, en passant par la pédophilie, l'incitation à la haine et les escroqueries.