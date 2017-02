Que réserve le Mobile World Congress de Barcelone 2017 ?

Apprentissage par les machines, encore intelligence artificielle, voitures connectées, drones, réalités virtuelle et augmentée... Toutes ces innovations qui agitent le secteur technologique dans son ensemble vont logiquement se décliner dans les allées bondées du centre des congrès de Barcelone, où sont attendues plus de 100.000 personnes, aux côtés des sujets plus spécifiques tels que la 5G.

Car le marché cherche des relais de croissance: les accessoires connectés (montres, casques, etc) ne semblent pas tenir leurs promesses et les ventes de smartphones ne progressent plus réellement, n'augmentant schématiquement que grâce aux pays émergents. Dans certains pays avancés, comme en France, les ventes en volume ont même reculé pour la première fois en 2016.

"On recherche une nouvelle vague qui va ramener la croissance. La consommation en trafic continue d'augmenter, même en Europe, mais dans le même temps le secteur était tout juste positif en 2016" en terme de valeur produite, rappelle le Français Yves Gassot, directeur général du cabinet français Idate.

Dès lors, l'apprentissage des machines ou l'intelligence artificielle apparaissent comme des sources d'innovation qui pourront secouer le marché des smartphones.

"On voit apparaître un effet combinatoire, entre par exemple intelligence artificielle, apprentissage des machines et objets connectés. Cela montre que ces technologies deviennent réalité pour les utilisateurs. C'est un signe de maturité" , estime Jean-Laurent Poitou, responsable mondial conseil et stratégie pour les télécoms et médias chez Accenture.

Mais pour faire basculer massivement dans le grand public tous ces nouveaux usages, il faut franchir un cap important: le réseau. Après la 2G, 3G, 4G, la 5G n'est pas encore prête à prendre le relais, même si certains pays, tels que la Corée du Sud veulent accélérer le mouvement.

"Nous sommes dans une phase de transition de cycle entre le LTE (4G), déjà largement déployée, et une 5G dont les normes ne sont pas stabilisées et qui en reste à l'état de pilotes", détaille ainsi M. Gassot.

Vieilles gloires

Dans ce fourmillement d'idées neuves, la guerre entre géants des téléphones va continuer à Barcelone: les jeunes loups aiguisent leur offre alors que les deux poids lourds, Samsung et Apple (absent comme toujours au MWC) sont affaiblis.

Le sud-coréen Samsung, numéro 1 du secteur, sort d'une année cauchemardesque, marquée par les problèmes de batteries de son smartphone haut de gamme Galaxy Note 7 qui lui ont coûté très cher, tant financièrement qu'en terme d'image.

Le "chaebol" doit également composer avec un environnement politique compliqué puisque ses dirigeants sont impliqués dans le Choigate, le scandale politique majeur qui secoue le pays asiatique.

Dans ce contexte difficile, Barcelone aurait pu permettre au groupe de se relancer, notamment en présentant son futur Galaxy S8, mais, échaudé par l'expérience Note 7, Samsung a préféré prendre son temps et repousser la présentation de son nouveau smartphone haut de gamme.

Dans le même temps, si le géant américain Apple a renoué avec la croissance de ses ventes grâce à l'iPhone 7 sur le dernier trimestre, il a terminé l'année 2016 globalement en baisse par rapport à 2015 et voit ses parts de marchés s'effriter.

Le Chinois Huawei pourrait profiter de la situation pour tenter de s'imposer un peu plus comme le principal challenger, avec la présentation de son nouveau smartphone haut de gamme, le P10, grâce auquel le groupe espère venir titiller ses concurrents américain et sud-coréens.

Le Mobile World Congress sera par ailleurs l'occasion de voir revenir sur le marché mobile deux glorieux anciens, tout deux sous licence, le Canadien BlackBerry et le Finlandais Nokia, qui devrait, pour l'occasion, relancer son mythique 3310.

Organisé par le GSMA, association de 800 opérateurs de télécommunication, le MWC durera de lundi à jeudi mais débutera officieusement dimanche avec la présentation de plusieurs nouveautés.