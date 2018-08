Quand des agriculteurs récoltent... des données

La digitalisation révolutionne tous les secteurs de l'économie. L'agriculture n'échappe pas à cette vague 3.0. Les agriculteurs s'équipent peu à peu de robots capables de traire automatiquement les vaches ou de tracteurs guidés par GPS pour labourer et semer avec précision. Grâce à l'e-commerce, des producteurs se rassemblent pour proposer leurs produits directement aux consommateurs. Des sites internet spécialisés ont aussi été mis sur pied pour mettre en contact éleveurs et professionnels de la viande ( lire l'encadré " Un marché 2.0 pour les éleveurs "). Et pour certains d'entre eux, les réseaux sociaux sont devenus une vitrine pour expliquer leur métier et mettre en avant leurs produits.

...