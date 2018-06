Pourquoi les smartphones chinois vont prendre d'assaut l'Europe

Avec une première baisse des ventes en Chine depuis 10 ans, les constructeurs locaux comptent rebondir en Europe.

Un marché européen pas forcément plus clinquant actuellement, mais où les OnePlus, Oppo ou Xiaomi pourraient trouver un tremplin de taille pour leur croissance. Après Xiaomi, Oppo est en effet le deuxième constructeur chinois de smartphones à s'implanter en Europe, comme l'explique Les Echos. Des constatations étonnantes, au vu de la phase stagnante du marché européen.

A y regarder de plus près, ces arrivées n'ont pourtant rien de paradoxal, selon Les Echos. Le marché chinois étant saturé, les nouveaux constructeurs explorent de nouvelles pistes, parmi lesquelles l'Europe intervient forcément.

"C'est la stratégie classique: on fait ses preuves en Asie, en Afrique, puis on arrive en Europe", explique Neil Mawston, analyste mobile chez StrategyAnalytics sur le site de Les Echos. "En Asie, les constructeurs chinois ont entre 5% et 20% du marché, c'est difficile d'en faire davantage".

Ces nouveaux noms n'arrivent cependant pas tête baissée. Des marques comme Huawei ont déjà montré la marche à suivre.