Quel est le véritable impact de Google à Ghlin?

"On doit être visionnaire. Notre ambition : créer des emplois supplémentaires et encourager les investissements. 250 millions d'euros investis et environ 1.200 emplois créés d'ici 2019. " Charles Michel s'est montré enthousiaste à la sortie de la conférence de presse organisée par Google pour le lancement des travaux destinés à l'extension de son data center à Ghlin, près de Mons. Avec son casque de chantier aux couleurs du géant du Web, le Premier ministre nous a replongés quelques années en arrière : en 2013, un autre Premier ministre, d'une autre couleur ...

Siège social:

Secteur:

€

€ Employés: Curieux de savoir qui prend les décisions chez ou envie de vous faire une idée de leur situation financière?

Consultez ces informations sur TrendsTop.be!