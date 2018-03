Le surprenant nouveau signe de richesse des nerds de la Silicon Valley

Le programmateur trentenaire moyen employé dans une start-up branchée de la Silicon Valley a parfois du mal à se reconnecter avec la nature, trop occupé qu'il est à tapoter des heures et des heures sur son clavier. Alors, certains d'entre eux ont trouvé une échappatoire original en adoptant des poules et en leur aménageant un poulailler super équipé, relaie De Morgen.

"C'est fascinant de regarder évoluer les animaux au lieu de fixer un écran", s'extasie Johan Land de la société technologique Waymo dans le Washington Post. "Tu observes le cycle de la vie."

Et quand on entreprend quelque chose dans la Silicon Valley, on ne le fait pas à moitié. Les poules adoptées par ces geeks au portefeuille bien garni sont plutôt bien chouchoutées. Leurs propriétaires n'hésitant pas à investir parfois jusqu'à 20 000 dollars dans l'équipement de leur espace de vie, qui doit bien sûr s'intégrer harmonieusement au reste de leur logement.

Du saumon et de la pastèque bio

Les gallinacés sont même parfois considérés comme membre à part entière de la famille. Certains sont même affublés de langes afin qu'il puisse se balader librement dans la maison. D'autres reçoivent bien mieux que les restes de repas en étant nourris de saumon, de steak, de salades fraiches ou encore, de pastèques bios.

Le fait de pouvoir déguster ses propres oeufs au petit-déjeuner en va même jusqu'à devenir un nouveau signe extérieur de richesse. "Car ses oeufs ne viennent pas d'une grande chaîne de supermarchés mais de son propre jardin ", déclare un éleveur apprenti enjoué.