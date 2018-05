Le CEO et fondateur de Deliveroo se confie: "Livrer des plats avec des drones ? C'est possible"

Présente dans 200 villes à travers le monde, dont une dizaine en Belgique, Deliveroo connaît une croissance phénoménale. Le service que propose la société plaît aux consommateurs autant que le statut des coursiers pose question. Le fondateur et CEO, Will Shu, n'a jamais donné d'entretien à un média belge. Il a accepté de recevoir " Trends-Tendances " à Londres, en exclusivité pour notre pays, afin d'évoquer son business, les coursiers et sa vision du futur.