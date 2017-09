La start-up belge e-peas lève 3,5 millions auprès d'acteurs de renom

Pour sa première levée de fonds (série A), e-peas s'est entourée d'une belle brochette d'investisseurs. La start-up basée à Mont-Saint-Guibert a réuni 3,5 millions d'euros auprès de plusieurs acteurs publics et privés. Le plus gros contributeur est le fonds d'investissement franco-américain Partech Ventures. Cet acteur réputé a déjà réalisé plus de 300 opérations et affiche plus de 70 " exits " (reventes des participations détenues dans les start-up soutenues) portant sur des montants supérieurs à 100 millions d'euros. W.IN.G, la structure de financement de la Région wallonne pilotée par Pierre Rion, injecte 500.000 euros dans l'aventure. The Faktory, l'accélérateur et fonds d'investissement créé par Pierre L'Hoest, cofondateur d'EVS, apporte 250.000 euros à son poulain e-peas, qu'il couve depuis 2014. Au terme de l'opération, The Faktory et les cofondateurs de la start-up en resteront actionnaires majoritaires. Après la revente de Riiot Labs, c'est une nouvelle belle opération pour The Faktory.

...

Siège social:

Secteur:

€

€ Employés: Curieux de savoir qui prend les décisions chez ou envie de vous faire une idée de leur situation financière?

Consultez ces informations sur TrendsTop.be!