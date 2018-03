La gare Centrale deviendra-t-elle l'endroit le plus digital de Belgique ?

Depuis début mars, Laurent Hublet, ancien conseiller du ministre Alexander De Croo pour les questions numériques, enfourche chaque matin son vélo pour rejoindre la gare Centrale. Il ne part pas quotidiennement en voyage, mais rejoint son nouveau lieu de travail. Il est, en effet, le nouveau managing director de BeCentral, un espace bruxellois dédié à l'éducation des Belges aux nouvelles technologies. Un endroit où se mêlent start-up, projets de formations et événements liés au numérique. L'initiative, annoncée en février de l'année passée et inaugurée au mois d'octobre 2017, fait de plus en plus parler d'elle. Pas plus tard que la semaine passée, il est apparu dans la presse quotidienne que Google pourrait y installer une Digital Skills Academy. Ce serait en tout cas en discussion. L'occasion d'aller voir ce qui se passe à la gare Centrale.

