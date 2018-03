L'Europe avance sur la taxation des géants du Web

Les milliards d'Apple, Facebook, Google et Amazon continuent d'attiser la convoitise des Etats, européens avant tout. La France et l'Allemagne avaient annoncé la couleur depuis l'été passé : ils veulent forcer les géants du numérique, les fameux Gafa, à passer à la caisse, eux qui optimisent fiscalement leurs revenus sur le sol européen. La difficulté, à l'heure actuelle, consiste à taxer les profits d'Apple et consorts dans la mesure où ces derniers s'organisent pour les rapatrier vers des destinations fiscalement favorables, comme l'Irlande, même si leur activité est générée sur un autre territoire. Cela rend fous de nombreux p...