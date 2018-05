"L'école a le même modèle que le fast-food"

Il a rejoint le club select de la nouvelle génération de penseurs de l'Hexagone qui font parler d'eux, dans la foulée de Nicolas Bouzou, Laurent Alexandre, Stéphane Mallard et quelques autres. Mais l'homme a aussi fait beaucoup parler de lui pour le C.V. qu'il affiche et qui, à 30 ans à peine, le gratifie de trois doctorats et d'une série impressionnante de réalisations. Certains médias français l'accusent même de l'avoir gonflé. Mais Idriss Aberkane a la peau dure et il sait que cette publicité lui a permis d'assurer la promotion de ses idées. Et elles sont nombreuses.

...