Facebook, Twitter... Que reproche-t-on vraiment aux "réseaux antisociaux" ?

Exploitation massive de vos données, scandale Cambridge Analytica, abus de position dominante, "fake news" et "fake porn", propagande terroriste, montages fiscaux agressifs, vilaines méthodes pour vous rendre accros... La révolte gronde à l'encontre des géants du Net. Voici pourquoi les GAFA et les réseaux sociaux dérangent de plus en plus.